Uribe hizo referencia a las declaraciones hechas por el extraditado narcotraficante Juan Carlos 'El Tuso' Sierra en este proceso y las acusaciones que hizo de presión a testigos.

"Juan Carlos Sierra fue extraditado por mi Gobierno después de haber ingresado a la ley de Justicia y Paz por solicitud de los voceros paramilitares al Comisionado Luis Carlos Restrepo. Sierra goza de libertad rigurosamente condicionada en Estados Unidos", detalló.

Dijo que Roque Arismendi, diputado de Antioquia, con "buena reputación", le informó, antes de la elección parlamentaria de 2018 "personas conocidas le contaron que Juan Carlos Sierra había sido abordado por Cepeda y otros, que le ofrecieron beneficios para acusar a mi hermano y a mi persona. Juan Manuel Aguilar, a quien yo no conocía, fue la persona que trajo el tema al diputado Roque".

Estos hechos le fueron informados al magistrado Barceló pero "fue en vano", ya que pidió a quienes le informaron que "Sierra hiciera un video, no lo hizo. Envió cartas a la Corte. La declaración final de Sierra no fue al doctor Diego Cadena, la concedió a la señora Lisa Ruth, ex funcionaria de la CIA e investigadora muy competente de los Estados Unidos".

Añadió que "los magistrados no escucharon a la señora Lisa Ruth, pero me acusan de fabricar falsedades".

Según Uribe, 'El Tuso' Sierra dijo lo mismo en sus declaraciones escritas y en sus entrevistas. "Los dos magistrados no lo escucharon, no han investigado el tema, simplemente califican de falsas sus acusaciones a Cepeda y a otras personas de visitas y oportunidades diferentes. Afirman que yo sabía de la falsedad de lo expresado por Sierra, que lo envié a los magistrados para engañar a la Corte y defenderme de las múltiples acusaciones. En estas afirmaciones confirman su sesgo para condenarme sin fundamento".

Resaltó que "los dos magistrados tampoco han escuchado a Roque Arismendi ni a Juan Manuel Aguilar, su fuente".

Frente a Harlington Mosquera dijo que se presentó como desmovilizado de los paramilitares: "yo no lo conocía y lo he visto una vez". Reveló que él le señaló que existía una presión para acusarlo a él y a su hermano Santiago Uribe de tener vínculos con paramilitares.