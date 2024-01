Mal momento de Polo Polo en Italia: Le robaron hasta la tarjeta de ingreso al Congreso  

El representante a la Cámara por las negritudes, Miguel Polo Polo, narró el mal momento que vivió mientras disfrutaba de sus vacaciones en Roma (Italia), a donde viajó aprovechando el receso legislativo para visitar a familiares que no veía hace más de 25 años.

El congresista visitó un establecimiento nocturno junto a dos amigos que lo acompañaban donde vivió una “experiencia cool”; sin embargo, la angustia llegó cuando salieron a tomar el transporte para retornar hasta lugar en que se estaban hospedando.

Según Polo Polo, “cuando cierra el lugar que nosotros vamos saliendo se nos acerca una persona negra súper alta, parecía de África, hablaba español. Esta persona se nos acerca como que mis hermanos negros y yo como soy el representante de los negros en Colombia no reaccioné mal, sino que reaccioné igual. Él se ofreció a acompañarnos en el camino y yo no le vi nada de malo”, narró por medio de su cuenta de Tik Tok.

De repente, otras dos personas con características físicas similares se sumaron al grupo “que sin darnos cuenta drogan a mi asesor, no solo pasa en Colombia, sino que pasa acá en Europa y en Italia. Lo drogaron y no quedó en estado inconsciente, pero no estaba en sus cabales porque no reaccionaba”.