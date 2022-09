Marchas contra Petro: Gobierno reportó total “tranquilidad” en materia de orden público

El ministro del Interior, Alfonso Prada, entregó un balance de las marchas que se desarrollaron en todo el territorio colombiano para protestar contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según Prada, el reporte de las autoridades es que no se presentaron problemas de orden público y hubo normalidad y tranquilidad en el marco de las movilizaciones.

“Unas protestas que se desarrollaron en términos de total normalidad en todo el territorio de la República, hubo marchas de todo tipo, de 40 personas, de 50 personas, de 500 y de varios miles en Antioquia que han salido a protestar, todas en absoluta tranquilidad”, indicó.

“Este Gobierno y la Policía Nacional, estuvimos haciendo un paneo con todos los comandantes regionales y logramos recibir un informe detallado que nos da mucha tranquilidad”, añadió.

Prada afirmó que son respetuosos del derecho a la protesta y reiteró que el Gobierno trabajará para garantizarla, pero reconoció que hubiese sido deseable que los ciudadanos esperaran un poco más para ver los resultados de la administración del presidente Petro.

“Hubiéramos deseado que esperaran un poco más para que pudiéramos dar más resultados, pero simplemente respetamos el derecho de la gente a protestar. En un mes y medio no es mucho que lo que haya que hacer para protestar, pero cada uno hace las valoraciones que estime y la oposición ha considerado que es prudente casi que no dejarnos empezar para protestar, pero no hay problema, lo entendemos”, sostuvo.

El Ministro del Interior afirmó que para ellos es claro que las marchas de este lunes fueron convocadas por miembros de la oposición, pese a que el Centro Democrático señaló que se trataba de una manifestación espontánea.