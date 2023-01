Marchas: Roy Barreras teme enfrentamientos en las calles por reformas que “no se conocen”

Las marchas, que fueron convocadas por sectores de oposición y por el Gobierno Nacional para que la ciudadanía se pronuncie sobre las reformas que se impulsarán en el Congreso, continúan generando polémica.

El presidente del Senado, Roy Barreras, se pronunció sobre el tema diciendo que le preocupa que estas movilizaciones vayan a generar un enfrentamiento entre los colombianos por la reforma a la salud, o la reforma laboral, cuando ni siquiera se conocen los textos de las mismas.

“Las marchas no son inocuas, yo creo que el justo reclamo popular, que es la intención del presidente Petro, de escuchar las voces de los que nunca han sido escuchados, debe ser canalizada para convertirlo en soluciones en el Congreso. Lo que es indeseable es que por desconocimiento de los textos, sectores extremos de izquierda y de derecha terminen enfrentándose en las calles por un texto que no conocen”, indicó Barreras.

Es por esto que Barreras le solicitó al Gobierno que radique cuantos antes en el Congreso los proyectos que se han anunciado, entre ellos la reforma a la salud, que la ciudadanía pueda conocer las propuestas concretas, despeje dudas y pueda pronunciarse sobre las mismas.

“La única manera de despejar la especulación y la incertidumbre es conocer los textos, de manera que esperamos que sean radicados y yo le he pedido respetuosamente al Gobierno que aproveche las extras que hemos solicitado para que radique todas las reformas, que las incluya en el decreto de convocatoria de extras, porque si no lo hacemos el tiempo no nos va a dar”, dijo.

“Si no se conoce por parte de los gremios, ni los expertos, ni del Congreso, ni de los medios de comunicación, pues todo lo demás es especulación”, agregó Barreras.

El presidente del Congreso dijo que no tiene nada de malo salir a las calles a exigir mejoras en el sistema de salud, en el régimen pensional o laboral, pero el Gobierno y el Congreso son los que deben construir soluciones a los problemas de la ciudadanía a través de las reformas del cambio.