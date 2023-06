El pasado miércoles 7 de junios se llevaron a cabo en diferentes ciudades la marcha a favor de las reformas sociales que se están debatiendo en el Congreso de la República.

Las manifestaciones, que fueron convocadas por las centrales obreras y en la ciudad de Bogotá iniciaron en el Parque Nacional para llegar a la Plaza de Bolívar, se llevaron con normalidad, pese algunos focos de violencia.

El presidente Gustavo Petro, quien asistió a las marchas, fue enfático en su discurso pronunciado en la Carrera Séptima con 11, donde lanzó fuertes críticas a los medios de comunicación y a la Fiscalía. Asimismo, realizó una dura advertencia sus ministros y al Congreso para que aprueben las reformas sociales.

Lea además: Petro y su mensaje en medio del escándalo y las marchas: "¿Nos quedamos solos?"

“Una vez tumben las reformas, piensan destruir al Gobierno para que pase lo mismo del Perú, es decir, sacar al presidente y meterlo a la cárcel”, dijo Petro.

Agregó también “Que el Congreso sepa que las Reformas presentadas no son un capricho de un presidente, no son "malas", como dicen los dueños del gran capital, son los deseos, las ganas de vivir de todo un pueblo de Colombia. Que el Congreso no traicione al pueblo”.

A este discurso se sumó la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien decidió utilizar su TikTok para enviarle un contundente mensaje al presidente Petro.