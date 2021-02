Margarita Rosa de Francisco hará política con Petro, pero sin ser candidata

“Les aclaro a los medios que lean esto: la política solo me interesa como ciudadana común y corriente. No quiero cargos públicos. No estoy capacitada para eso. Por favor, no se imaginen más esa ridiculez. Ya lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Quiero ser estudiante. Nada más”, aclaró la actriz y presentadora en su cuenta de Twitter.

No obstante, fuentes cercanas al petrismo confirmaron que han estado en permanentes conversaciones con Margarita Rosa de Francisco para tratar de convencerla de que presente su nombre en una lista de aspirantes, ya que su reconocimiento podría ser muy valioso en la contienda electoral.

Lea también: Así será la distribución de las vacunas que hará el Gobierno en las regiones

Las mismas fuentes indicaron que ella ha expresado muchos temores de cara al tema electoral, pero poco a poco se han ido aclarando sus dudas sobre cuál podría ser su participación.

Por ahora, Margarita Rosa de Francisco no será candidata a nada, pero eso no quiere decir que como ciudadana no vaya a tomar posiciones políticas con miras a los próximos comicios.