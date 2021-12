Margarita Rosa de Francisco pide a Roy Barreras ceder su puesto en lista al Senado

No obstante, la artista que ha participado en distintas producciones y que se destacó por su papel de ‘Carolina Olivares’ en ‘Café, con Aroma de Mujer’, hizo nuevamente un comentario a través de su cuenta de Twitter pidiéndole al senador Roy Barreras, que cediera su lugar en el Senado a un líder social o a una madre víctima de falsos positivos, luego de conocerse su decisión de que no aspirará a la Presidencia de la República, pero sí lo hará nuevamente a la bancada del Senado, a pesar de que no va ser cabeza de lista.

La escritora cuestionó el anuncio de Barreras, quien además asumirá la jefatura de debate del líder de la Colombia Humana, y mencionó: “El senador @RoyBarreras había dicho que no aspiraría al Senado. Qué bueno que cediera su lugar a un líder social o a una de las madres de los falsos positivos. Necesitamos grandes actos ahora más que nunca. ¿Quién aquí estaría de acuerdo?”.

Su comentario causó la reacción inmediata de sus seguidores, quienes estuvieron de acuerdo con su postura y mencionaron que este movimiento político debería promover candidaturas a personas que han vivido de cerca situaciones para que en el Congreso puedan hacer frente a las problemáticas.