La congresista Republicana de origen cubano, María Elvira Salazar en la red social de X, cuestionó el manejo que le dio el presidente Gustavo Petro a los hechos que se presentaron alrededor del Palacio de Justicia, donde deliberaba la Corte Suprema de Justicia para la elección de la nueva fiscal de Colombia.

En el mensaje que puso la congresista norteamericana asegura, “la última información que tuvimos de Colombia es que la Corte Suprema de Justicia estuvo rodeada de manifestantes y los jueces, los magistrados no podían salir del edificio, porque había una manifestación donde muchas de las banderas, se veían que decían M-19, usted sabe que el M-19, fue un grupo guerrillero que hizo unas matanzas importantes y que el presidente actual de Colombia, el señor Petro pertenecía al M-19”.

Agrega la política norteamericana, “que pasa, que yo como congresista federal envío un trino, diciendo que tenemos preocupación porque , cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia de un país, se vea asediada de esta manera”.

También dice, además de eso el hecho que la Corte Suprema de Justicia es una de las instituciones democráticas de Colombia, sin instituciones democráticas que sean fuertes, independientemente de los hombres y mujeres que las ocupen no hay democracia.

Además de que el presidente Petro , sabemos que alentó a esas protestas , porque le dijo a los manifestantes, muchos de ellos del M-19, que fueran, que protestaran y que exigieran sus derechos a toda voz, agregó la señora María Elvira Salazar.

“Eso no está mal, porque la democracia lo permite si uno saca un permiso y lo hace de una manera pacífica y que la gente que esta dentro del edificio, como por ejemplo los magistrados puedan entrar y salir, pero no sentirse asediados porque hay gente con banderas del M-19 que es un grupo guerrillero insinuando que les puede pasar, no les parece que en una democracia no luce bien?”, afirma la congresista republicana.

Ante las declaraciones del congresista María Elvira Salazar, la embajada de Colombia en Washington le entregó la siguiente respuesta .

“La República de Colombia es una democracia con fuertes instituciones gubernamentales legislativas y judiciales comprometidas con la preservación y defensa del Estado de derecho, el presidente Gustavo Petro fue elegido democráticamente por el pueblo colombiano y es responsable ante el mismo en cumplimiento de su mandato.

El presidente Petro valor y defiende el derecho al pueblo colombiano a protestar y expresarse siempre desde el respeto al Estado de derecho, los actos de intimidación o violencia no serán tolerados por su administración la embajada de Colombia está comprometida con el diálogo cívico y responsable con todos los miembros del congreso de los Estados Unidos que están abiertos a intercambios significativos, estos intercambios por más de dos siglos de sólidas relaciones bilaterales profundizan nuestra alianza estratégica y refuerzan nuestros valores compartidos”.