María Fernanda Cabal denuncia que indígenas planean hacer una 'murga' frente a su casa

La senadora María Fernanda Cabal mostró preocupación luego de haber recibido información sobre que un grupo de indígenas del departamento del Cauca tiene la intención de concentrarse frente a su vivienda en Bogotá.

En palabras textuales de la congresista, la intención sería adelantar una “murga” en su contra, que según ella, es el término que utilizan los indígenas para referirse a una concentración con acciones que generan molestia.

“La fuente, miembro de una comunidad indígena, sugiere que la iniciativa de esta murga podría haber sido impulsada por un miembro del gobierno actual, liderado por el presidente Petro”, indicó en un comunicado.

Cabal aseguró que ya informó a todas las autoridades sobre estos hechos y dijo que los derechos de la oposición deben protegerse.

“He sido informada de fuente confiable desde el Cauca que vienen unos indígenas a hacer una murga, que supongo que es desorden, invasión, a mi casa, a mi barrio. Esto no se puede permitir y por eso he notificado a todas las autoridades nacionales e internacionales. Siendo oposición estamos protegidos, no más amenazas a la institucionalidad”, manifestó.

Esta denuncia se presenta una semana después de que la senadora Cabal expusiera públicamente la existencia de contratos adjudicados por el Gobierno de Gustavo Petro alrededor de 20 organizaciones indígenas, los cuales ascienden a alrededor de 198.000 millones de pesos.

“Ante esta situación, la Senadora Cabal ha extendido una solicitud formal al presidente Gustavo Petro; así como a la vicepresidente Francia Márquez; a la Fiscalía General de la Nación; a las Fuerzas Armadas de Colombia; a la Defensoría del Pueblo; y a organismos internacionales, como Human Rights Watch y ONU Mujeres; para que se tomen las medidas de seguridad pertinentes con el fin de garantizar su protección y la de su familia”, señala la denuncia.

La congresista espera que haya una respuesta rápida de las autoridades actúen inmediatamente y frenen esta situación que podría poner en peligro su integridad.