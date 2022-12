Maria Fernanda Cabal despide el 2022 dejando en claro que aspirará a la presidencia

No se ha terminado el 2022 y el actual Gobierno solo lleva un par de meses a cargo, pero la congresista María Fernanda Cabal ya ha dejado en firme que aspirará a la presidencia para los próximos comicios que se celebrarán en 2026.

Si bien la congresista del Centro Democrático no pudo suceder a Iván Duque por un proceso interno que tuvo que ver con Óscar Iván Zuluaga, ha dejado en claro que buscará convertirse en la primera presidenta de Colombia.

Así lo dejó en firme en una reciente entrevista con el programa ‘Desnúdate con Eva’, en el que respondió sus intenciones, pero sorprendió a dar pistas de que esta aspiración no sería con el partido Centro Democrático.

—¿Quieres ser presidenta?— preguntó la periodista Eva Rey.

—Por supuesto— contestó María Fernanda Cabal.

—¿Te estás preparando para el 2026 ir para allá?— indagó la comunicadora.

—Va para allá, firme— respondió en tono serio Cabal.

Sobre el partido con el que aspiraría, la congresista respondió: “Yo no puedo ser desleal con la persona que me dio la oportunidad de llegar a donde llegué. Yo no desconozco la gente que en la vida a mí me ha dado la mano. Para mí Uribe es el mejor presidente de los últimos 100 años en Colombia, [pero] siento que el partido quedó destruido después del gobierno de Duque”.

En cuanto a las elecciones regionales que se adelantarán el próximo año, Cabal expresó que espera dar un impulso a su partido para lograr mayoría, pero volvió a mencionar a Duque y la poca credibilidad que dejó el expresidente.

“Yo quiero que el partido crezca, pero el partido tiene que entender que en estas regionales va a tener que ir aliando con otros partidos por el desgaste al que lo sometió el gobierno de Duque y la pérdida de credibilidad. Se nos fue la gente, Eva”, concluyó.