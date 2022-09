"María Fernanda Cabal ha hecho más por los negros que Francia Márquez", dice Polo Polo

Desde que empezó el nuevo Gobierno, el congresista Miguel Polo Polo ha sido un férreo crítico de muchas medidas que se han adoptado, e incluso, ha llevado las polémicas a plano personal, al atacarla diciendo que es ladronas y tiene nexos con el ELN, pronunciamientos por los que se tuvo que retractar.

Le puede interesar: Francia Márquez responde a Polo Polo tras retractarse : "Hasta que la dignidad se haga costumbre"

Esta semana Polo Polo volvió a arremeter contra Márquez, esta vez al cuestionar su poca participación para dar voz a las comunidades afro que están reclamando que los indígenas les están invadiendo sus tierras.

"Esto es muy grave, los indígenas están desplazando y matando a la gente negra del Cauca y lo peor es que se sienten empedrados por el gobierno. ¿Señor Gustavo Petro, es verdad que usted le dio la orden al ejército de no salir a defender a los negros? ¿Y Francia?Gobierno Indolente!", empezó diciendo Polo Polo.

Pero la cosa no terminó ahí, y criticó que Márquez no velara por los derechos de su comunidad: "A Francia Márquez no le duele que le maten un negro. Líderes sociales indígenas y negros ayer en el congreso denunciando como el CRIC los está desalojando de sus tierras".