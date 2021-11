María Fernanda Cabal habló de lo qué hará tras no ser elegida candidata del Centro Democrático

La senadora María Fernanda Cabal fue una de las fuertes competidoras para Óscar Iván Zuluaga dentro del Centro Democrático, en el proceso de escogencia de candidato presidencial único de esa colectividad.

Sin embargo, tras quedar en segundo lugar en la competencia por la candidatura, Cabal confirmó que volverá a aspirar al Senado pero aún no sabe si encabezará la lista.

“Las posibilidades hoy se abren, fue una campaña relámpago, pero fue deliciosa, yo les confieso que me la gocé en cada minuto y cada segundo, me gusta la pasión de la gente, además que yo tengo una ventaja que yo no digo mentiras, que yo no vivo de la política, que soy auténtica, que me meto en mil problemas por expresar las ideas sin diplomacia, pero esto me da un camino nuevamente hacia el Senado”, indicó.

Asimismo, dejó claro que prefiere “el Senado que tiene voz propia, a ser funcionaria en un eventual Gobierno. Descarto de plano cualquier cargo en un eventual Gobierno, me gusta es diseñar una política pública, pero desde la ley para que la materialice el funcionario, pero como funcionaria no”.

Sin embargo, Cabal asegura que aún no sabe si será cabeza de lista al Congreso, porque eso es un tema que tendrá que definir el expresidente Álvaro Uribe y las directivas del Centro Democrático.

Sobre el proceso para escoger el aspirante oficial del partido, la congresista afirmó que es respetuosa de las reglas de juego que se fijaron y consideró que el proceso siempre fue transparente.

“Sí, estoy tranquila, cuando se compromete y da la palabra y firma, uno tiene que cumplir y honrar ese compromiso. Tuvimos veeduría, tuvimos auditoría y esos son los resultados, ahora hay que unirnos y apoyar al candidato. Yo no quiero peleas internas, usted sabe que la política es apasionada y la gente se empieza a odiar cuando pertenecemos al mismo legado que dejó el expresidente Uribe, entonces debemos unirnos porque el enemigo es otro”, manifestó.

De igual forma, le hizo un llamado a los miembros de la Coalición Equipo por Colombia, que son de centro derecha, para que no veten el nombre de Óscar Iván Zuluaga en medio de este proceso para llegar a la Presidencia de la República, al tiempo que le recordó a Enrique Peñalosa que el expresidente Álvaro Uribe siempre lo ha respaldado en sus campañas políticas.