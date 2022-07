María Fernanda Cabal le advierte a Petro que será oposición día y noche

Pese a que todavía no ha iniciado el periodo de Gobierno del presidente electo Gustavo Petro, la senadora María Fernanda Cabal ha dicho que será parte de la oposición a su administración.

Cabe destacar que, desde el inicio de la campaña a la presidencia Cabal evidenció su desacuerdo con Petro. También ha reprochado la actitud del Partido de la U, que anunció su apoyo a la agenda legislativa del próximo presidente.

“El presidente Uribe hizo un gesto en democracia porque es un hombre políticamente veterano y sentía que era un momento de establecer puentes.”, dijo Cabal a El Heraldo.

Y agregó que “yo lo leo para distensionar un ambiente extremadamente polarizado y eso que a mí no me disgusta la polarización. En el momento en que no haya controversia no hay democracia”.