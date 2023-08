María José Pizarro se retracta de acusaciones contra Molano

La senadora María José Pizarro se retractó por medio de su cuenta de X sobre las acusaciones que había hecho acerca del exministro de Defensa y hoy candidato a la Alcaldía de Bogotá, Diego Molano de "masacrar y mutilar jóvenes" en el paro nacional de 2021.

La decisión fue tomada luego de la congresista asistiera a una audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia, tras una demanda presentada por Molano por los delitos de calumnia e injuria agravada en mayo de este año.

"Yo la senadora María José Pizarro, aclaro y rectifico que no me consta y no tengo prueba que el señor Diego Molano haya ordenado la mutilación y/o el asesinato de jóvenes como lo manifesté en el tuit publicado en mi cuenta el 05 de mayo del 2023", señaló la congresista.

"En consecuencia hemos acordado en la conciliación: 1. Eliminar el tuit del 05 de mayo de 2023, 2. Abstenerse en el futuro de hacer referencia respecto del señor Molano sobre estos hechos y 3. Publicitar la presente aclaración por los mismos medios que realicé la afirmación", agregó en su red social.

Luego de conocerse la decisión de la Corte Suprema, Diego Molano señaló que las conclusiones de la diligencia ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son un precedente para que declaraciones como las realizadas por Pizarro no se vuelvan a repetir.

“Esperamos que se den los resultados de esa conciliación y que se harán de conocimiento público. Básicamente, lo que aquí se quería era señalar que hacia el futuro, especialmente, pues estas afirmaciones que pueden ser injuriosas y que a lo mejor no se sigan dando, porque parte también de esta denuncia y esta conciliación es para sentar un presidente desde el futuro”, concluyó el candidato.