Marta Lucía Ramírez comparó a Álvaro Uribe con Jesucristo

El trino generó todo tipo de reacciones en las que se leen mensajes como: "Comparar a Cristo con Uribe? Es en serio? Noooo, definitivamente pobre país y pobres nosotros, pensar que les quedan dos largos años!" o "Vicepresidenta, dele el lugar de ("Presidente") en redes a @IvanDuque. No usar el nombre de Dios en vano. Comparar a un Genocida con Jesucristo, recuerde que primero está siendo juzgado por sus propios pecados y el segundo fue juzgado por los pecados de la humanidad (sic)".

Entre tanto, el trino del exsenador Álvaro Uribe en que señala que "el deterioro de mi reputación, que reconozco y me entristece, no me aparta de pensar en el presente y en el futuro de Colombia, en el riesgo de la extrema izquierda o de las mentalidades permisivas", también ha sido criticado en las redes sociales.