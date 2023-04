Una enorme polémica está a punto de estallar en el Congreso de la República por cuenta de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ampliaría este mismo año su planta de personal en 423 funcionarios en todo el país.

RCN Radio conoció el “Acuerdo AOG No. 012 DE 2023”, expedido por el órgano de gobierno de la JEP en el cual se señala que a través del proyecto de adición presupuestal, el Gobierno Nacional le autorizó a esa entidad un incremento de los recursos por más de 60.000 millones de pesos, a partir de este mismo año, para financiar las nuevas contrataciones, lo que deja el presupuesto total de esta entidad en más de 262.000 millones de pesos anuales.

“La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió concepto favorable a la solicitud de viabilidad presupuestal para la modificación de la planta de personal permanente de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, por un costo neto total anual adicional de $60.435.986.790, pasando a un costo anual por todo concepto de $262.118.818.588”, indica el documento.

Según este acuerdo expedido por la JEP, los 423 cargos adicionales se distribuirían de la siguiente manera:

242 cargos adscritos a la Magistratura de la JEP

125 cargos adscritos a la Unidad de Investigación y Acusación – UIA (Fiscalía de la JEP)

56 cargos adscritos a la Secretaría Ejecutiva.

Esto quiere decir que la magistratura de la JEP, que tiene otras dependencias como el Tribunal para la Paz, las Salas de Justicia, la Presidencia, Relatoría, la Secretaría Judicial, entre otras, quedaría con un total de 725 funcionarios.

La Fiscalía de la JEP, que en los años en que lleva creada la entidad tan solo lleva en proceso de investigación cuatro casos, quedaría con 341 funcionarios a partir de este 2023.

Y la Secretaría Ejecutiva, que maneja toda la parte administrativa, tendría 251 trabajadores, para un total de 1317 funcionarios, en todo el país, laborando parta la Jurisdicción Especial de Paz.

Muchos de los funcionarios nuevos que llegarían a esta entidad, ocuparán cargos como profesionales especializados grado 33, cuyo salario asciende a cerca de 12 millones de pesos mensuales. Sin embargo, hay que mencionar que habrá otros puestos que se crearán de grados menores, como asistentes administrativos, auxiliares judiciales, fiscales de apoyo, técnicos investigadores, entre otros, que tienen salarios menores.

Según la Jurisdicción Especial de Paz, la creación de estos nuevos cargos obedece a las necesidades que tiene la entidad de avanzar en el cumplimiento del acuerdo de paz.

“La Secretaría Ejecutiva de la JEP presentó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el análisis técnico y presupuestal de la propuesta de ampliación de planta de personal para el componente misional, judicial y administrativo de la entidad, para atender las funciones, actividades y demás necesidades que se requieran para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz”, indica el documento.

Además, se señala que esta solicitud ya cuenta con el concepto de “viabilidad presupuestal favorable emitida por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda”.

El tema ya comenzó a generar ampolla en el Congreso de la República, sobre todo en los sectores de oposición, que advierten que esto podría prestarse para que haya más burocracia en la JEP en pleno año electoral.

El senador Ciro Ramírez dijo: “Parece que la olla raspada no estaba para crear más burocracia y más cargos para la Jurisdicción Especial para la Paz. Es increíble que los recursos que faltan en el territorio colombiano los destinen para crear cargos en una jurisdicción que no ha dado absolutamente ningún resultado para la justicia y para la no repetición, que es lo que estamos viendo en todo el territorio nacional”.

El tema será revisado durante la discusión del proyecto de ley de adición presupuestal que se está tramitando en el Capitolio Nacional.