¿Más candidatos presidenciales contagiados? Preocupación tras covid positivo de Óscar Iván Zuluaga

Acabar la corrupción no es de palabrería sino de hechos.



Colombia tiene una garantía: fui senador y gobernador y no me da pena decir que salí endeudado porque hago la acción política para servir a la gente y no para enriquecerme. #YoVotoPor#ColombiaVota2022 pic.twitter.com/m7WTg1hqeg