Mauricio Cárdenas alerta que si se importa gas habría incremento precio en sus hogares

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en medio de la cumbre de petróleo y gas realizada en Cartagena, aseguró que a los colombianos le saldría más caro el us de gas en un escenario en donde se importe.

“Importar gas es empobrecernos, siempre va a ser más barato producir el gas nosotros, el gas que necesitamos para nuestro propio consumo. El gas importado es un gas mucho más costoso”, dijo Cárdenas.

Le puede interesar: Ecopetrol evalúa proyectos para una eventual importación de gas

Lo anterior, luego de que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, anunciara que esta compañía está analizando diferentes proyectos internacionales ante una eventual importación de gas a nuestro país.

“Así sea el gas desde Venezuela, por gasoducto, gas natural, pero definitivamente muchísimo más costoso si es el gas natural licuado, que hay que traerlo y hay que regasificarlo en Colombia y se nos va a duplicar el costo del gas en los hogares, en los vehículos, en las industrias. Importar gas es empobrecernos”, agregó el exministro de Hacienda.

En ese mismo sentido, dijo que pensar en importar gas, debe ser el último recurso que se use y afirmó que hay que aumentar la actividad exploratoria en el sector de gas en Colombia.

Le puede interesar: Exploración de hidrocarburos se reactiva en seis proyectos

“Importar gas es empobrecernos como país porque nos va a costar más plata, nos va a costar más en la factura del gas natural que lo que gastamos hoy en día”, sostuvo.

De igual forma, destacó que desde el Gobierno Nacional se debe pensar en generar incentivos en el sector para que las empresas privadas busquen gas.

“Ojalá no tengamos que importar, ojalá el Gobierno rápidamente ponga en marcha una política de incentivos, ojo, ya no estoy hablando de evitar que no haya exploración y prohibir la exploración, no, incentivos a las empresas que exploren y busquen gas natural”, puntualizó el exministro de Hacienda.