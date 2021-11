Mauricio Cárdenas dice que aspirará a la presidencia fuera del partido Conservador

Luego de que el partido Conservador decidiera y diera a conocer al senador David Barguil como su p candidato presidencial, el ex ministro de hacienda Mauricio Cárdenas acusó a esa colectividad de ser excluyente y de tomar una decisión poca democrática.

"No quiso hacer los foros y encuestas. Había un temor de utilizar mecanismos más democráticos. Tal vez porque defendemos algunas tesis que va en contra del partido Conservador como la defensa a la paz", dijo.

En ese contexto Cárdenas anunció que seguirá con su carrera a la Presidencia de la República buscando partidos de centro que concuerden con sus ideas.

"Yo sigo con mis tesis en la medida que el partido no escucharlas. Me siento en total libertad porque siento que hay otros grupo movimientos que las quieren acoger. Estoy hablando con todos los demás candidatos", sostuvo.

Agregó: "seguiré con mis ideas para progresistas. Pro empresa, manejo económico responsable, una economía organizada pero ideas más progresistas en temas relacionadas con los derechos individuales y la defensa de la paz".

Por ahora es muy posible que se una con el también precandidato presidencial Enrique Peñaloza y no con Alejandro Gaviria, pues de entrada, le dijo a RCN Radio que descartaba a la Coalición de la Esperanza.

"Yo estoy hablando con todos los sectores y he hablado con muchos movimientos donde evidentemente prime el pragmatismo, donde el centro de gravedad sean las ideologías, lo dogmático ahí no quepo. Yo quepo donde se utilice la evidencia donde se puedan discutir la ideas de qué funciona y que no funciona donde se pueda hablar de lo que en el país es efectivo, donde no dominen las ideologías y sin exclusiones, yo no soy una persona para decir este sí y este no", puntualizó.