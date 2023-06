Mauricio Toro, presidente de Icetex, dice que no le han pedido renuncia protocolaria

El presidente del Icetex Mauricio Toro, afirmó que es falsa la supuesta solicitud de su renuncia protocolaria por parte del presidente Gustavo Petro, como lo han venido informando diferentes medios de comunicación.

El presidente de la entidad crediticia para la financiación de estudios a nivel superior para los jóvenes y estudiantes colombianos, dijo que desconocía este tipo de información, aunque reconoció que el Presidente tiene toda la autoridad y autonomía sobre el gabinete y funcionarios, pero afirmó que hasta el momento a su despacho no ha llegado una solicitud en tal sentido.

También en algunos medios de comunicación se señaló que se había solicitado la renuncia protocolaria de todos los funcionarios de la parte administrativa del Ministerio de Educación, así como de instituciones descentralizadas de la cartera educativa.

Algunos expertos en el manejo de temas gubernamentales señalaron en RCN Radio que dada la coyuntura que derivó en la salida del Gobierno del exembajador Armando Benedetti y la exjefe de gabinete Laura Sarabia, podrían venirse más cambios en las dependencias del Ejecutivo.

A eso se suma el mensaje del presidente Gustavo Petro en plena plaza pública, luego de la movilización convocada por las Centrales Obreras y el Sindicato de los trabajadores de la Educación, Fecode, donde aseguró que “ministro que no haga las cosas bien, se va”, según los expertos, este pronunciamiento puso a los funcionarios en alerta.

El presidente del Icetex en la red social de Twitter dejó conocer su posición frente a las publicaciones de algunos medios de comunicación.

“Ante esta publicación de @estoescambio debo indicar que hasta el momento NO se me ha pedido la renuncia protocolaria Por supuesto el Presidente tiene toda la autoridad y autonomía sobre el Gabinete y funcionarios, pero por ahora esta noticia no es cierta", señaló.