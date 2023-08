Máximo no tiene investigación abierta por 'narcopagos': esposa de Noriega

Claudia Verónica Patiño, aspirante a la Gobernación del Atlántico por el Movimiento Político Fuerza Ciudadana, y esposa de Máximo Noriega, aseguró que su cónyuge continúa con el curso de la demanda, luego de que la Colombia Humana le revocara el aval en su aspiración a la Gobernación del departamento.

En su momento el partido argumentó que se abstenía de apoyar cualquier candidatura a esta corporación. Patiño manifestó que la Fiscalía General le extendió al dirigente una certificación, y según afirmó, no tiene investigación abierta por el escándalo de los 'narcopagos'.

"Eso es un parte de victoria, aquí hay un entrampamiento político y jurídico, Máximo sigue en su proceso de demanda por no haber sido inscrito por la Registraduría, por haberle negado su aval, pero seguimos en el proceso. Sé que es un hombre honesto, yo lo conozco hace más de 33 años, tanta gente lo conoce y por eso estamos de pie reivindicando el proceso de los alternativos", expresó Patiño Jácome.

Más noticias: "Imputaciones son un mensaje para que dejemos de colaborar con la justicia": exdirectivos de Odebrecht

El 29 de julio, el líder político, salpicado en el escándalo de Nicolás Petro, estuvo a punto de inscribirse como candidato a la Gobernación del Atlántico, pero la Colombia Humana, no le dio el respaldo.

Ese día, al llegar a la sede norte de la Registraduría de la capital del Atlántico, y tras manifestar su optimismo y tranquilidad en medio de la polémica suscitada en el país, al no tener ningún tipo de sanción o investigación penal, le fue enviada una notificación de la Colombia Humana, la cual estaba firmada por el delegado de la Secretaría General en la que le revocaba el aval recibido.

Posterior a ello, expresó su descontento y anunció que emprendería acciones legales en contra de la colectividad:. “No solamente se me están violando los derechos, sino que se me hace una acción agresiva, burlesca y humillante. Eso es inconcebible, no se puede admitir con ninguna persona”, aseveró en su momento.

Le puede interesar: ¿Confesión? Samper dice que no solo a su campaña y a la de Petro habrían entrado dineros ilegales

Días después aseveró que apoyaría a su compañera sentimental a ese mismo cargo público, por el partido Fuerza Ciudadana fundado por Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, y Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta.

Actualmente, Patiño Jácome es la única mujer que aspira a esta corporación pública en esta zona del país, cuya candidatura la define como alternativa.

"Esta candidatura nace como una esperanza de muchos ciudadanos. Hoy no hay alternativa. Todos los candidatos representan los clanes, quienes hoy están liderando las encuestas. Verónica Patiño surge como esa candidatura alternativa, de la mano para luchar y seguir trabajando con nuestro Gobierno Nacional", indicó tras registrar su aspiración.