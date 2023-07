Máximo Noriega renunció a la Colombia Humana ¿Por qué?

Minutos antes de que se realizar el cierre de inscripción de candidaturas para las elecciones regionales de octubre, Máximo Noriega fue notificado con la revocación del aval por parte de la Colombia Humana para lanzarse a la Gobernación del Atlántico.

El dirigente llegó a la Registraduría con miras de hacer oficial su candidatura y se llevó la sorpresa de la eliminación del aval por parte del partido.

“Ahora que ya me voy a inscribir, me llega una resolución firmada no por el secretario general Hincapié, sino por Eduardo Noriega, que es el personaje, al lado de Agmeth Escaf, que no quiere un candidato alternativo, sino solamente la candidatura de Eduardo Verano y Alfredo Varela. Está obsesivo en que no quiere, y violentando la Constitución me revoca el aval”, dijo Noriega.

Así las cosas, el dirigente renunció al partido y aseguró que presentará denuncias penales por haberle violentado los derechos.

“Se me hace una acción agresiva, burlesca y humillante. Eso es inconcebible, no se puede admitir con ninguna persona”, agregó.

Cabe destacar que el abogado Noriega fue señalado por ser el presunto intermediario entre exnarcotraficantes y Nicolás Petro para la supuesta financiación de la campaña presidencial por la que fue capturado el hijo del mandatario.

Incluso, Noriega se refirió sobre la captura afirmando que “queremos el cambio, buscamos votamos por Gustavo Petro por el cambio. No es justo, primero nos atan a un escándalo mediático con Nicolás Petro y ahora nos hacen eso de quitarnos un derecho legítimo a elegir y ser elegido establecido en la Constitución, en el Estatuto Orgánico, entutelado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, completamente y respetuoso injusto”.