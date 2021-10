A través de su cuenta de Twitter el expresidente Ernesto Samper, se refirió al primer encuentro de precandidatos del Centro Democrático que se realizó este sábado en Bogotá, en donde cuestionaron el Acuerdo de Paz con las extintas Farc, el plebiscito, la JEP y las curules de la paz.

“A la última Convención del Uribismo solamente le faltó una cruz esvástica para que su mensaje de odio militante y guerra sin cuartel fuera entendido”. Y agregó: “Personalmente, me daría temor que mis nietos durmieran en un país gobernado por alguno de estos precandidatos del Centro Democrático”.

En este foro o primer cara a cara, la primera en participar fue la senadora Paloma Valencia quien sentenció que el uribismo no ha muerto y arremetió sin mencionar a los partidos de izquierda y alternativos.

"Ese populismo disfrazado de castrochavismo dañó a nuestro país vecino, algunos les parece que no existe a pesar de que lo vemos, por eso es necesario volver a ganar las elecciones y no es suficiente es apenas necesario", dijo.

Valencia también, se refirió a los acuerdos de paz y al plebiscito para refrendarlos, "hoy están los criminales de lesa humanidad en puestos sin haber ganado ni un voto. Nos robaron los resultados. Hoy quiero decirles a los colombianos que estamos firmes en la exigencia de la justicia y cárcel para los criminales".

A su turno, el exviceministro Rafael Nieto aseguró que en el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos aumentaron los cultivos y la producción de coca. Asimismo, enfatizó que la seguridad empeoró en los últimos meses en el país.

"Déjenme decirles que esos diagnósticos que nos muestran que el Gobierno sigue vivo (...) Hay una creciente inseguridad ciudadana que la sentimos todos, los crímenes son más violentos cada día, incluso la gente tiene temor de que los asalten", señaló.

"Eso da tristeza. Necesitamos una estrategia integral contra el narcotráfico, con los cultivos. Se necesita aspersión aérea con glifosato y que no nos digan que es malo, necesitamos cambiar la estrategia de los cultivos de ese programa que llaman PNIS. Eso es una estrategia perversa en cambio al campesino que siembra papa y yuca nunca le dan nada", añadió.

Finalmente, Nieto cuestionó a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y al plebiscito por la paz a propósito de sus cinco años.

"Hoy, nuestros militares y policías están arrinconados con una jurisdicción que no es imparcial, impuesta por los victimarios, a la JEP hay que eliminarla para que nuestros militares tengan otra mirada de la verdad", dijo.

Por su parte, María Fernanda Cabal arremetió contra las 16 curules de paz, acordadas para las víctimas del conflicto armado y cuestionó la cifra de las 6.402 víctimas de "falsos positivos", como se conocen los asesinatos de civiles a manos de militare, a quienes presentaban como guerrilleros muertos en combate.

"El expresidente Álvaro Uribe, devolvió a la Fuerza Pública su honor. Mientras tanto, la izquierda busca acabar con nuestros militares, a la izquierda le enferma eso, porque necesitan crear una narrativa que destruya el honor de la Fuerza Pública. Por eso se inventan la cifra de 6.402 falsos positivos, pero el presidente de la JEP no publica la lista para demostrarle que es falso. ¡publique la lista y no deshonre a los hombres que perdieron sus ojos sus piernas y su vida por este país!", sostuvo.

Cabal pidió unir las voluntades de los colombianos para "salvar a Colombia de los engaños del populismo sin simpatizar con ningún progresismo, no tenemos por qué parecernos ni caerle bien a ellos, no nos interesan. Nosotros merecemos ser libres porque son los designios de Dios. Como hace cinco años venceremos y no nos dejaremos ganar".

En su intervención, el exgobernador de Casanare, Alirio Barrera, recordó su trayectoria en el gobierno departamental asegurando que está listo para gobernar a Colombia. También Barrera, cuestionó los acuerdos de paz, el plebiscito, el narcotráfico. En ese sentido indicó que hay que fortalecer la sustitución de cultivos ilícitos y la fumigación con glifosato.

"De nada sirve dejarle a un campesino una hectárea de plátano cuando una hectárea de coca vale más, tenemos que devolverle la dignidad a la Fuerza Pública, no podemos seguir permitiendo que los héroes de la patria hoy se conviertan en la burla de los bandidos (...). A los bandidos les han dado más privilegios. Hoy se cumplen cinco años del robo del plebiscito. Ha sido muy duro. Casanare puso el 83% de los votos en contra. Ya se perdió, hay que buscar otras alternativas. No podemos dejar que se aprovechen de que estamos sentidos por el plebiscito y entonces no vamos a luchar por otras cosas como el cumplimiento de los acuerdos", añadió.

El último en intervenir fue Óscar Iván Zuluaga, quien manifestó "celebramos cinco años de la mayor victoria en la historia de nuestro país. El triunfo del NO fue histórico: la sociedad se unió alrededor de unos ideales. Pero ha sido también el mayor golpe de estado que se le ha dado a la soberanía popular".

"Debemos concentrarnos en solucionar los problemas que más aquejan a los colombianos. Para eso, hoy les propongo un modelo de Seguridad Democrática 2.0, que tiene como principal objetivo garantizar la libertad de los colombianos", añadió Zuluaga.