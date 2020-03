Me declaro provida: Iván Duque sobre inhibición de la Corte frente al aborto

Desde Washington el presidente Iván Duque se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional de declararse inhibida sobre la despenalización total del aborto, celebrando la decisión y sosteniendo que cree que la vida se inicia desde la concepción.

Duque resaltó que la Corte Constitucional haya mantenido la línea jurisprudencial de 2006 que despenalizó el aborto en tres causales: cuando el embarazo pone en riesgo a la mujer, cuando es producto de una violación y cuando el feto tiene malformación.

"Yo creo que han tomado una decisión muy importante, yo he dicho siempre que me he declarado una persona provida y creo que la vida comienza desde la concepción y que en Colombia a nivel jurisprudencial hace ya varios años hubo un pronunciamiento donde se establecía que bajo el principio provida de nuestra Constitución, existieron unas circunstancias exepcionales como era el peligro de la vida de la madre, como la malformación genética no compatible de la vida o el acceso carnal violento", señaló el mandatario colombiano.