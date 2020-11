El senador de Colombia Humana, Gustavo Petro, se sacó la espinita por unas declaraciones el pasado 10 de octubre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump donde lo llamaba loser, lo que significa “perdedor” en español.

Las declaraciones de Petro se dan en momentos de máxima tensión para Trump por las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pues con el pasar de los minutos pierde terreno, lo que catapulta a Joe Biden para ser el próximo inquilino de la Casa Blanca.

El mandataro estadounidense no solo le había dicho “loser” a Petro, sino que también dijo que era un socialista que apoyaba a Biden y un exlíder guerrillero del M-19. "Biden es débil en el socialismo y traicionará a Colombia", conluyó en su publicación.

Joe Biden is a PUPPET of CASTRO-CHAVISTAS like Crazy Bernie, AOC and Castro-lover Karen Bass. Biden is supported by socialist Gustavo Petro, a major LOSER and former M-19 guerrilla leader. Biden is weak on socialism and will betray Colombia. I stand with you!