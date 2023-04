La transición energética es imposible sin la transformación productiva, y la transformación productiva en Colombia es imposible sin la recuperación del sector agropecuario fue lo que dijo la ministra de Agricultura Cecilia López durante el panel Retos y desafíos que hizo parte del Foro de Perspectivas Económicas organizado por el diario El Colombiano.

Aunque su pretensión no fue causar distanciamiento con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sus declaraciones causaron polémica, pero lo cierto es que panelistas y el público asistente vieron con buenos ojos apostar de manera contundente por el sector agropecuario. “No me ponga a pelear porque me botan mañana”, dijo la jefe de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural sobre priorizar el sector energético sobre el rural.

Durante su intervención, la ministra López resaltó la importancia de aprobar en el Plan Nacional de Desarrollo, el artículo que encamina a un rumbo positivo la conformación de un gabinete rural que permita articular las políticas públicas relacionadas con el sector agropecuario de Colombia.

Esa propuesta tiene como objetivo consolidar un organismo de coordinación y articulación entre los diferentes sectores para garantizar que se alineen correctamente todos los ejes de la reforma agraria como la compra de tierras, la distribución y la titulación, entre otros.

Al cierre de su participación en el evento, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural reiteró que la distribución de tierras “hay que hacerla con proyectos productivos y eso implica una política agropecuaria mucho más agresiva, como despolitizar el sector. Implica restablecer la institucionalidad que se creó con la misión de transformación del campo, pero que no se implementó y que ahora estamos reconstruyendo”.