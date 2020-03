La ministra del Interior, Alicia Arango, aseguró en RCN Radio que si llegó a ofender a alguien tras afirmar que mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos, se excusa, pero no se retracta porque las cifras así lo evidencian.

"Me excuso si alguien sintió que lo estaba ofendiendo porque esa no era la idea, me excuso, pero yo no me retracto, porque las cifras son esas y ademas la seguridad ciudadana también cuenta", dijo Arango.

De igual forma, señaló que su declaración se sustenta en que no pude haber en Colombia muertos de primera y de segunda, porque el dolor para las familias es la misma.

En contexto: Mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de DD.HH: Mininterior

"A mi me da mucha pena, pero las dos son muertes violentas (...) Todos los muertos tiene que ser iguales no puede haber muertos de primera y de segunda", indicó Alicia Arango.

Asimismo, sostuvo que "una mamá no llora menos a un hijo, porque lo hayan matado por un celular o porque sea un defensor de derechos humanos".