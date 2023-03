"Me gusta Francia Márquez": Paloma Valencia

También se refirió a las críticas que recibe por "ser radical" y lo mucho que le molesta que le digan "facha". Asimismo, defendió el legado de su familia: "De los Valencia dirán: 'No me gustan, sí me gustan'... pero nadie dice que somos ladrones".

Y no se quedó con eso. Habló de sus gustos musicales y reveló que le encantó la canción de Shakira en la sesión con Bizarrap.

Vea la entrevista con Paloma Valencia a continuación: