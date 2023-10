“Me parece grave": Mindefensa sobre invitación a disidencias a apertura de urnas en Cauca

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, rechazó y catalogó como un exceso inaceptable la presencia del Estado Mayor Central de las Farc (EMC) en cualquier escenario relacionado con la próxima jornada electoral.

“Me parece realmente muy grave. Me parece que la Mesa de Diálogo debe ocupar los espacios que le corresponden. Ellos están en un proceso de negociación, en una discusión sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo con esa organización ilegal, pero en esto ya se le está dando un papel que no le corresponde”, indicó Velásquez.

El alto funcionario indicó que el Ministerio de Defensa está vigilante revisando todas las acciones con la Fuerza Pública, en seguimiento permanente a la situación de orden público en el país, en el marco del respeto al cese al fuego.

Lea además: Registraduría llevará kits electorales a municipios donde no puedan ingresar las FF.MM.

“Exhorto a los delegados del Gobierno que participan en la Mesa de Diálogo [con el EMC], a que examinen cómo ha sido este este proceso, que asuman las competencias que les correspondan, que no actúen legitimando una fuerza que en este momento es ilegítima (…) ¿Qué tiene que hacer el Estado Mayor Central como observador electoral? Yo creo que ya estos son excesos inaceptables”, expresó.

Ante el cuestionamiento de que fuera una decisión espontánea y unilateral del negociador, el ministro recalcó que desaprueba la presencia de los delegados del Gobierno, en Popayán, el domingo.

Puede leer: CNE dice que no alcanzarán a resolver solicitudes de revocatorias pendientes: ¿Qué pasará?

“El Estado Mayor Central es una organización ilegal, el solo establecimiento de la Mesa de Diálogos, parecería indicar que están en búsqueda de una salida negociada. Pero de ahí, a que, según se lee en el comunicado, autoridades electorales los inviten como si fueran parte del Estado o que fueran una organización legal, yo creo que es muy grave”.

Asimismo, Velásquez solicitó que sea revocada la invitación de la presencia del EMC en Popayán.

“Me parece que es grave que asuman, además, competencias que no les correspondan. Sé que con la mejor buena fe que, con los mejores propósitos, porque conozco al doctor Camilo González, sé de su vocación de paz, de su dedicación, de su sacrificio, de su entrega, y que él, precisamente en una búsqueda de mejorar esta situación, de que el proceso de paz sea efectivo, haya acordado como aparece en ese comunicado", sostuvo.

"Pero me parece que es una decisión equivocada, que no puede mantenerse, y que, por lo tanto, insisto, mi petición es que no se lleve a cabo esa presencia de la mesa de diálogo, y que si el registrador o autoridades electorales, como dice en el comunicado, hicieron la invitación, pues que la revoquen”, finalizó.