La actual crisis política del Gobierno Nacional tiene efectos colaterales en las reformas que está liderando en el Congreso de la República, retos a los cuales debe enfrentarse el actual ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien deberá minimizar el impacto de esta crisis política.

En diálogo con RCN Radio, el Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a los audios de Armando Benedetti, quien no da buenos comentarios a su gestión como ministro, "no me molesta que en sus chats no haya tenido gestos muy amigables conmigo, entiendo el momento, estoy seguro que nadie en el Gobierno esperaba esta reacción, Benedetti gozó de la confianza del presidente y pues bueno, ese es el resultado. Yo me quedo con el político que conocí y con el que compartí".

Le podría interesar: ¿En manos de quiénes estamos?: Jorge Robledo sobre los audios de Benedetti

Y agregó que estas declaraciones golpearon el avance que se tenía frente a las reformas en el Congreso de la República.

"Evidentemente, las declaraciones del señor exembajador Armando Benedetti, generaron la normal crisis política que este tipo de declaraciones produce. Ahora bien, uno debe preguntarse cuál de todas las declaraciones, porque como él mismo señala, estas se producen en un momento de furia, tragos y decepción política, pero esto ya lo deben investigar los entes correspondientes, nosotros como gobierno debemos ayudar a que estas se realicen", afirmó el ministro.

Para el jefe de la cartera de Interior, todas las acciones del Gobierno se pueden mejorar y toda comunicación entre miembros del gabinete será fundamental para los resultados que deben entregar.

"Todas las acciones de Gobierno se pueden mejorar, ahora será el director del Dapre, Carlos Ramón Gozález y yo, como ministro del Interior, quienes estaremos apoyando al presidente en los temas de comunicaciones mientras llega el remplazo de la doctora Sarabia".

Por si se lo perdió: Discusión de las reformas del gobierno se congela tras filtración de audios de Benedetti

Sobre los $15 mil millones, Velasco fue enfático en defender la campaña de Gustavo Petro y negó que este dinero haya ingresado a sus cuentas, así como el dinero de Nicolás Petro, del cual aún se están realizando las investigaciones.