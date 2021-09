Me siento orgulloso de ser el único santista en el Pacto Histórico: Roy Barreras

El senador Roy Barreras es médico, oriundo del departamento del Valle del Cauca, lleva varios años en el Congreso de la República, apoyó los dos Gobiernos de Álvaro Uribe, luego los dos mandatos Juan Manuel Santos y ahora siendo senador, ha decidido postularse como precandidato a la Presidencia de la República por la coalición liderada por Gustavo Petro.

En entrevista con RCN Radio, Barreras habló de su papel en el Pacto Histórico y de cómo está defendiendo el legado del expresidente Juan Manuel Santos desde ese sector político.

“La coyuntura del 2022 es histórica, en cada elección se cambia de Gobierno pero esta vez se va a cambiar el rumbo del país y la responsabilidad del Pacto Histórico es asegurarle a los colombianos ese cambio y el cambio no es otra cosa que recuperar el camino de la paz, el derecho a la vida, el derecho al patrimonio, eso es lo que cualquier Gobierno debería hacer y que es lo que no está haciendo el uribismo”, indicó.

Tras ser preguntado sobre si él es la ficha del expresidente Santos en la coalición petrista, Barreras reconoció que sí le gustaría serlo, pero advierte que el premio nobel de paz hoy no está dedicado a la política. Al mismo tiempo, lanzó un fuerte reclamo a algunos miembros de la ‘Coalición de la Esperanza' que trabajaron con Santos, pero que hoy no están defendiendo su legado.

“Quisiera serlo, pero desafortunadamente para mí y afortunadamente para el expresidente Santos y premio nobel, él está en otros escenarios, él no está haciendo política, pero yo si no soy un santista vergonzante como otros, yo invito a los miembros de la ‘Coalición de la Esperanza’ que se originaron en el Gobierno Santos, que defiendan ese legado, que defiendan la revolución de la infraestructura, el Gobierno que entregó una economía estable, con empleo en alza, con desempleo a la baja, que superó la crisis del petróleo y creció la clase media. No los oigo defendiendo a Santos, yo sí defiendo el g obierno Santos y soy orgullosamente santista”, contestó.

Dijo además que se siente orgulloso de defender las ideas de Juan Manuel Santos dentro del Pacto Histórico. “Se siente orgullo, porque yo comparo el talante de Juan Manuel Santos con el talante de este Gobierno y veo la diferencia entre un gobierno democrático, respetuoso de los demás, de la libertad de opinión, de los medios de comunicación, los opositores y que responde con una represión brutal y la persecución de los opositores. Estoy orgulloso de ese talante de defender el legado de Juan Manuel Santos en la coalición del Pacto Histórico”, añadió.

Al ser preguntado sobre si tiene la fuerza suficiente para ganarle a Petro en la consulta interpartidista de los sectores de centro izquierda que se medirán en marzo del próximo año, Barreras contestó que “a mí me parece que nadie puede especular faltando tanto para las elecciones y cuando las campañas ni siquiera han empezado y cualquier cosa puede ocurrir, yo espero ganar y espero gobernar”.

“Competiremos con Petro que tiene una sólida base social, nos une el compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz y con las víctimas, nos diferencian temas en materia económica y en el modelo de Estado (…) Hay temas programáticos que nos hacen distintos, porque el pacto es pacto porque es entre diferentes; ni yo soy petrista, ni él es santista, ni yo soy de izquierda, ni él es liberal”, añadió.

El senador Roy Barreras cree que los colombianos deben votar por él en la consulta del mes de marzo de 2022, porque él puede garantizar que haya un gobierno estable, sensible y con conocimiento y experiencia para hacer los cambios reales que necesita el país.