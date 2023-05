“Me siento perseguido”: Representante Quevedo por sanción del Partido Conservador

El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Jorge Quevedo fue suspendido de voz y voto por tres meses por la veedora de la colectividad, María Eugenia Correa, luego de firmar la ponencia mayoritaria de la reforma laboral, que ayer quedó radicada.

El congresista, que participa de la sesión de este jueves en la Comisión Séptima de la Cámara reaccionó señalando que le parece una decisión incoherente y que es un ataque a su autonomía parlamentaria.

“Es muy incoherente porque la decisión de bancada frente a la reforma laboral se va a tomar el martes 23 que ya el presidente la convocó, de una otra manera me siento perseguido y asaltado en ese propósito de querer cumplir mis funciones aquí en el congreso”, dijo en diálogo con RCN Radio.

Asimismo, señaló que pese a que no ha sido notificado de la decisión, ya prepara la defensa con su equipo jurídico para hacer uso del un recurso de apelación.

“Vamos a apelar esa decisión cuando la conozcamos y seamos notificados, y seguramente los estatutos y el partido nos darán la razón que actuamos en coherencia con el papel que tengo como representante aquí en la Comisión Séptima”, indicó.

Añadió que la decisión “difiere mucho de los estatutos porque aquí no habido una posición de bancada. Una ponencia es un informe que se articula frente a un proyecto de ley y no define ningún tema, ahí no hay votación es una firma para decir que con la ponencia se puede abrir la discusión”.

Si bien no ha sido notificado de la investigación ni de la sanción por parte del Partido, el representante Quevedo se está absteniendo de votar en la sesión de la Comisión Séptima donde se está llevando a cabo el primer debate de la reforma laboral.