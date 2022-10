“Me siento traicionado por Santrich”: Losada pidió cerrar puerta de diálogo con disidencias

El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada, señaló en medio de la discusión del artículo 5 del proyecto de ‘Paz Total’, que abre la puerta para que se pueda dialogar nuevamente Iván Márquez, que se siente “defraudado” por quienes dejaron el Acuerdo de Paz.

“En el año 2016 cuánto hicimos nosotros, nos acompañó el hoy ministro del Interior, Alfonso Prada, a hacerle campaña al ‘Sí’, siete semanas que nosotros lidéranos la marcha de las banderas blancas en las universidades, marchas que terminaron en la Marcha del Silencio de ese 5 de octubre”, señaló el representante Losada en su argumentación.

Agregó que como “casi nadie nos dedicamos a hacerle campaña al Sí y por eso yo me siento personalmente traicionado por el señor Santrich, que se sentó aquí, me siento traicionado por esos que dejaron el Proceso de Paz, traicionaron a este Congreso y nos ha costado lágrimas de sangre”.

Dejó claro que ellos como congresistas y defensores del Acuerdo de Paz, le prometieron al país dar un momento de cierre con el cumplimiento de dicho Acuerdo.

”Quienes hicimos campaña por el Sí, le juramos al país que era un proceso de paz para darle punto final a una guerra con un actor político y que quienes no cumplieran con el Acuerdo, se tendrían que someter a las reglas de la ley colombiana”, dijo Losada.

Desde otras colectividades como el Centro Democrático también pidieron se cierre esa puerta en la discusión sobre abrir la posibilidad de dialogar con disidentes como alias ‘Iván Márquez’.

“Cuesta tanto decir de manera explícita que no se le puede dar un beneficio jurídico nuevamente a Iván Márquez, incentivos no, beneficios a Márquez y compañía, por qué no aceptar la posibilidad de cerrar la puerta a unas personas”, dijo en la discusión el representante por el Centro Democrático, Hernán Cadavid.

Este último pidió que a los disidentes del Acuerdo de Paz como alias ‘Iván Márquez’ se les aplique la justicia ordinaria y el sometimiento al ordenamiento jurídico como a cualquier ciudadano.

”Que cualquier posibilidad que tengan esos disidentes sea únicamente la del sometimiento”, añadió Cadavid.