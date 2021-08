"Me voy con tristeza y con gratitud": sentida despedida de Alejandro Gaviria en Los Andes

El ahora candidato presidencial agregó que "me voy con tristeza, con la conciencia de que mi labor (aunque intensa) quedó trunca, pero sobre todo con gratitud. Gratitud con los directivos por la confianza, con los decanos y vicerrectores por el apoyo constante, con los profesores y trabajadores administrativos por el compromiso y afecto, y con los estudiantes por el cariño y la comprensión. Han sido dos años difíciles, de retos inmensos, pero estoy convencido de que nuestra comunidad ha salido fortalecida de la pandemia y de que la Universidad de los Andes está en su mejor momento y tiene un futuro asegurado, un plan estratégico (que construimos juntos) consensuado y preciso", manifestó.

Agregó que "repetí muchas veces la idea de que nuestra responsabilidad esencial era transformar la sociedad, conectarnos más, ser agentes de cambio. He entendido el legado de los fundadores de nuestra Universidad como una invitación a aprovechar lo mejor de la ciencia y la cultura, lo mejor del conocimiento humano, para transformar la sociedad".

En su despedida, Gaviria señaló que "me voy de la Universidad, pero me llevo conmigo ese legado, esa idea, ese ímpetu transformador. Muchas veces en los discursos de grado, tanto mi antecesor como yo, señalamos la importancia de ingresar a la vida pública, de aportarle a la sociedad desde el Estado, de no resignarse ni caer en el nihilismo o la indignación".

Finalmente, dijo que seguirá siendo uniandino y que hará un aporte importante para la sociedad colombiana. "Quiero mucho a la Universidad; aquí ha transcurrido buena parte de mi vida profesional; aquí están mis amigos y maestros. Aquí están mis afectos. Soy y seguiré siendo Uniandino. Eso me da fuerzas para lo que viene. Espero no defraudarlos. Muchas gracias. Un abrazo a todos, de todo corazón", expresó Gaviria.

Entre tanto, la economista Raquel Bernal Salazar asume como rectora encargada de la Universidad de Los Andes tras la renuncia de Alejandro Gaviria. Bernal Salazar es la primera mujer rectora en los más de 70 años de la Universidad de Los Andes.