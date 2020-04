Médicos y congresistas exigen bioseguridad y recursos para hospitales

El Gobierno Nacional recibió un fuerte llamado de atención en la plenaria del Senado por parte de algunas agremiaciones de personal de salud, debido a la falta de recursos económicos y de bioseguridad para atender la fase de mitigación del coronavirus.

Virgil Carballo, vocero de la Asociación Nacional de Médicos Internistas de Colombia, afirmó que la bata de doctor no es suficiente para protegerse frente a esta pandemia.

“Aquí tengo mi bata de médico puesta pero esta sencillamente no me alcanza para protegerme. Entonces insistimos en que no es ético atender un paciente sin las medida de protección, y no es ético porque usted se va a lesionar usted mismo, va a lesionar a los otros pacientes, va a lesionar a la sociedad, va a lesionar a su familia. Es imperativo que estos mecanismos de protección lleguen lo más pronto posible”, indicó.

Por su parte, Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, advirtió que la falta de recursos y de giro de directo de dinero, tiene sumida en una profunda crisis a las instituciones de salud en todo el país.

“Prometieron giro directo a los hospitales, pero no se ha dado y vamos a terminar desmantelando la red pública hospitalaria que no puede pagarle a los trabajadores porque los recursos no han llegado. Prometieron 5 billones de pesos de giro directo y la plata no llega”, manifestó.

Los congresistas, pese a que dividieron opiniones en torno a si el Gobierno ha actuado diligentemente o no, consideran que es urgente dotar de los elementos de bioseguridad al personal de salud y suministrar los recursos que necesitan las entidades para atender a los pacientes.

El senador Juan Luis Castro afirmó que “el Gobierno de Iván Duque, en muchos escenarios de esta crisis, ha llegado tarde y continúa desconectado con las necesidades del personal de salud e Colombia”.

El senador Roy Barreras coincide con esta posición y advierte además que se han practicado muy pocas pruebas para detección de la enfermedad.

“Hoy no hay ni un solo peso en los hospitales, ni hay un solo peso para garantizar la bioseguridad, ni la adecuación hospitalaria en manos de alcaldes o gobernadores, este episodio no se ha logrado en estas cuatro semanas. No se han aumentado los test, los hemos disminuido”, manifestó.

El senador Guillermo García Realpe dijo que se necesita una urgente reforma para mejorar el sistema de salud. “La primera gran lección es que hay que cambiar el sistema de salud en Colombia. Ojo con nuestras fronteras, no hay dotación suficiente en nuestros hospitales de esas zonas”, indicó.

El senador Gabriel Velasco defendió la actuación del Gobierno Nacional y afirmó que comparado con las cifras que se muestran en otros países, Colombia ha atendido bien esta emergencia.

“Han sido unas medidas consensuadas, responsables, acertadas y la verdad, todos lo reconocemos, se ha priorizado la vida y la salud de todos los colombianos. La palabra clave es la velocidad con que ha venido reaccionando el Gobierno frente a una crisis que nadie esperaba y que a todos nos toma por sorpresa”, indicó.

El senador John Milton Rodríguez invitó al Gobierno y a todos los sectores que atienen la crisis, a no bajar la guardia.

“Cualquier presión es secundaria frente a los buenos resultados en salud que hasta el momento se han logrado tener en la manera como se ha enfrentado esta crisis. Hay que resolver problemas de fondo, como la fecha en la que tendremos las pruebas para tener la georeferenciación del virus en Colombia”, manifestó.

Ministro de Salud responde

Ante estas críticas recibidas de parte de las asociaciones de salud y de varios legisladores, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, tuvo que responder con contundencia.

Según explicó, los empleadores y las ARL son las responsables de dotar de todos los elementos de bioseguridad que requieren los trabajadores.

“Esperamos que las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas y privadas, no piensen que es el Gobierno Nacional el que tiene que suplir eso, nosotros desarrollamos una reserva estratégica para tratar de solventar los problemas de falta de racionamiento, pero ellos son los que tienen que hacerlo”, indicó.

De igual forma, advirtió que sí se han girado recursos para que los centros de salud puedan atender la emergencia.

“Pero tampoco es cierto que los hospitales públicos no hayan recibido dinero. Los hospitales, de enero a abril, han recibido 2,3 billones solamente de la Adres, solo por concepto de UPC . El giro directo está entre el 80% y el 92%”, manifestó.

El ministro Ruiz dijo que el Gobierno seguirá haciendo todos los esfuerzos en la consecución de los recursos que se necesitan para atender la emergencia por la COVID-19.