Mery Gutiérrez se defiende de supuesta inhabilidad para asumir como Ministra de las TIC 

Respondiendo directamente a la versión divulgada por el periodista Daniel Coronell, Mery Gutiérrez dijo que el comunicador es parte interesada en el proceso contra la Autoridad Nacional de Televisión.

“Daniel Coronell ha olvidado aclarar que es parte interesada en el proceso que adelanté contra la ANTV, por los espacios de Canal UNO, que fueron adjudicados y actualmente son usufructuados por la sociedad 'PLURAL comunicaciones' de la que hace parte NTC, empresa de la que es socio el doctor Coronell”, indicó.

Gutiérrez además respondió a la polémica alrededor Ruth Forero. La designada ministra fue señalada de hacer un acuerdo de accionistas de Programar TV para entregarle un importante porcentaje a Ruth Dary Forero, otrora Coordinadora del grupo de Contratación de Coldeportes.

“Es importante aclarar que la doctora Ruth Forero no es, ni ha sido accionista de Programar Televisión. El documento al que el doctor Daniel Coronell hace referencia se elaboró como parte de una operación comercial entre privados que finalmente no se consolidó, no fue aprobada por la superintendencia de sociedades, ni por el tribunal superior de Bogotá, sala civil. Este documento hace parte del proceso civil al que el doctor Daniel Coronell accedió como puede acceder cualquier ciudadano, no se trata de nada secreto, guardado u oculto”, indicó.

Igualmente, Mery Gutiérrez señaló que Forero culminó su gestión como servidora pública en el año 2010 y solo dos años después 2012 se suscribió el fallido acuerdo.