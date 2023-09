Mi Casa Ya aumentará presupuesto para 2024: más colombianos serán beneficiados

Mi Casa Ya es uno de los subsidios del Gobierno Nacional que más les ha brindado la oportunidad a los colombianos de cumplir el sueño de tener casa propia. Con una inversión cercana a los $1,25 billones, el programa benefició a 50.000 familias en lo que va del 2023.

Justamente, pensando en que la mencionada cifra aumente el Congreso de la República aprobó un nuevo prepuesto para el 2024 que permitirá mayor número de beneficiados y mejorar la logística en los procesos de adjudicación.

Por ello, en los próximos tres meses la entidad trabajará para brindar un servicio más ágil a los ciudadanos en cuanto a la postulación y cobro del subsidio. De igual forma, se aliará con las alcaldías locales para la implementación de la encuesta del Sisbén.

En esa línea, se dio a conocer que para el nuevo año habrá tres proyectos de vivienda ubicados en Bogotá y la Calera (Montecarlo VII, Entrebosques IV y View 63) para que los interesados puedan realizar el proceso de compra y obtener sus escrituras de forma rápida.

Requisitos para postularse a subsidio Mi Casa Ya:

• No ser propietario de vivienda

• No haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por la Caja de Compensación familiar

• No haber sido beneficiario de un subsidio del gobierno

• Contar con crédito aprobado para la adquisición de vivienda

Este auxilio económico va desde los 20 hasta los 30 salarios mínimos legales vigentes y dependen de la calificación que el usuario tenga en el Sisbén.

Pasos para aplicar al subsidio Mi Casa Ya:

• Inicialmente, debe seleccionar el tipo de vivienda que se ajuste a sus necesidades, ya sea VIP o VIS.

• Luego debe dirigirse a la entidad bancaria para iniciar el proceso para comprar el inmueble.

• En este punto le harán un análisis financiero para determinar si tiene la capacidad de endeudamiento y si cumple con todos los requisitos mencionados anteriormente.

• Una vez este sea aprobado, el crédito hipotecario se comienza a gestionar con el banco.

• La entidad financiera será la encargada de presentar los documentos de compra a la plataforma del Ministerio de Vivienda.

• Finalmente, se debe esperar que el Ministerio realice la adjudicación del subsidio.