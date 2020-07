"Mi colega, amiga y compañera de gobierno": halago de Duque a Marta Lucía Ramírez

El presidente de la República, Iván Duque, llenó de elogios a la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, en medio de la clausura del evento 'Reconfigurando el futuro de Colombia', cuando le agradeció su apoyo al dar cumplimiento a los planes de gobierno.

“Y cuál es ese compromiso con Colombia, en esto quiero agradecerle la colaboración a mi colega, mi amiga, mi compañera de gobierno, mi vicepresidenta Marta Lucia Ramírez, porque hemos trabajado en esta agenda que empieza con el compromiso por el empleo y tiene una meta bastante ambiciosa”, afirmó el mandatario.

Los halagos se dan en medio de las críticas que ha recibido Ramírez por la demanda a un periodista y por el polémico video que publicó en el que se escucha al presidente decirle “la vieja esa” a la senadora Aida Avella.

Duque también se refirió a la etapa que comienza el país, a partir de este 1 de agosto, y aseguró que los ciudadanos deben adaptarse a esta nueva normalidad, mientras llega la vacuna, y a la vez se va frenando la velocidad de contagio del coronavirus.

“Adaptarnos significa que vamos a tener que vivir con la palabra incertidumbre y eso significa que vamos a ganarnos la vida, porque no vamos a poder estar encerrados indefinidamente, porque no hay ninguna sociedad que diga no queremos que haya ningún contaminado ni muertos, entonces todos a la casa y nos vemos en un año, eso es contrario a la naturaleza humana”, sostuvo.

Además que son conscientes de ese comportamiento y por eso, “nuestro llamado es que, en estas cuatro semanas, todos entendamos que tenemos que seguir haciendo un gran esfuerzo por protegernos con estas pautas”.

Duque reiteró que han visto cómo en algunas ciudades “se han pasado por momentos de alto estrés en ocupación de las UCI, en aumentos de contagios, en aumentos de muertes, y hemos visto también como han tenido unos descensos en la medida que se va atendiendo ese momento de estrés”.

Y es que, a partir del 1 de agosto, según el decreto expedido por el Gobierno, en los municipios con baja afectación o sin afectación de COVID-19, “los alcaldes podrán solicitar al Ministerio del Interior el levantamiento de la medida de aislamiento preventivo obligatorio en su territorio".

La norma señala que "para tal efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social deberá haber informado la condición de municipio sin afectación del Coronavirus COVID-19 o de baja afectación del Coronavirus COVID-19”.

De igual forma, “los alcaldes de los municipios y distritos, en coordinación con el Ministerio del Interior, podrán autorizar la implementación de planes piloto en los establecimientos y locales comerciales que presten servicio de comida, para brindar atención al público en el sitio de manera presencial o a la mesa"#.

También en "las actividades náuticas, gimnasios, cines y teatros; eventos deportivos sin aglomeración de espectadores, parques temáticos y zoológicos, bares y casinos, para brindar atención al público en el sitio, de manera presencial o a la mesa, y en billares, juegos de azar y apuestas, tales como bingos y terminales de juego de video, y estética".

Al igual que en "piscinas, spa, sauna y turco, siempre y cuando se cumpla en todo momento con los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, para el desarrollo de estas actividades”.