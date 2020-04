"A mí no me pueden ensuciar con una persona que no he conocido": Marta Lucía Ramírez

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez respondió a los señalamientos respecto a supuestos nexos entre Guillermo León Acevedo Giraldo y su esposo, Álvaro Rincón.

"No está relacionado conmigo, está relacionado con una firma que hizo un negocio transparente con un hombre que no tienen ninguna investigación. A mí no me pueden, de ninguna, venir a querer ensuciar con una persona que no he conocido en mi vida", manifestó la vicepresidenta.

En una publicación, Insight Crime señala que Álvaro Rincón, esposo de Ramírez, es el propietario de la empresa Hitos Urbanos, la cual construyó un proyecto inmobiliario en un lote que, al parecer, fue comprado por la familia del presunto narcotraficante conocido como 'Memo Fantasma' o 'Sebastián Colmenares'.

Según Insight Crime, después de una investigación de dos años, se estableció que Acevedo Giraldo es 'Memo Fantasma'.

"¿Cómo había logrado Memo convertir los lotes que compró en un enorme edificio como este? Nuevas indagaciones nos llevaron a la empresa que había gestionado el desarrollo y la construcción de Torre 85: Hitos Urbanos Limitada. Los accionistas de Hitos Urbanos eran Marta Lucía Ramírez (la actual vicepresidenta), su esposo Álvaro Rincón y su hija," indica el informe.

Insight Crime también habla de una suspuesta cercanía entre Acevedo y la vicepresidenta: "(...) Memo y Catalina habían matriculado a sus dos hijas en el colegio Nueva Granada, gracias a una recomendación de Marta Lucía Ramírez".

Al respecto, la vicepresidenta, en declaraciones a La W Radio, aseguró: "No recuerdo haberlo hecho. Si hay algo que yo critico siempre, son las 'palancas'. No puede venir a ensuciarme una persona a quien jamás he conocido en mi vida".

En otro de los capítulos que componen la investigación se indica que, "después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006", alias 'Memo Fantasma' "seguía moviendo enormes cantidades de droga a través de México".