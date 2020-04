"A mi padre lo asesinaron por ser el futuro de Colombia": María José Pizarro

En el momento en que él planteó la paz en Colombia (el suyo) era un discurso absolutamente trasgresor. En un país que se estaba armando hasta los dientes nadie hablaba de la paz y mi padre enarboló esa bandera. Yo creo que él fue un hombre de valores y un hombre que de verdad hubiese aportado mucho a la democracia y a la vida política de este país.

¿Cómo fueron esos últimos dos meses de Pizarro con la familia, ya en la legalidad, tras la firma de la paz?

Recuerdo que al principio yo salía mucho con él, iba a los mítines, a las reuniones, lo acompañaba mucho por lo menos mientras estaba acá en Bogotá. Pero eso cambió porque asesinan a (el candidato presidencial) Bernardo Jaramillo (22 de marzo de 1990) y por cuestión de zozobra mi padre no me vuelve a llevar y se lanza a la campaña presidencial.

Eso cambió completamente la dinámica que traía en esos días porque empezó a viajar mucho fuera de Bogotá, ya no podía quedarse en un solo lugar, casi que tenía que mantener un poco ese ritmo de vida que había mantenido en la clandestinidad, de cambios constantes de domicilio.

Es decir, aparecía de repente, estábamos un rato y luego obviamente tenía que irse y eso no permitió la cercanía que hubiésemos querido pero de todas maneras los pocos momentos que yo recuerdo, con mucha más claridad son esos últimos momentos que pasamos juntos en esos días. Hubiésemos querido que hubiesen sido mucho más pero tan solo fueron 45 días, un mes y medio.

¿Cómo se enteró del asesinato?

Yo estaba en el colegio cuando llegaron y me avisaron (...) y cuando llegamos al hospital él todavía no había muerto. Murió cuando estábamos entrando, entonces el momento sí fue muy difícil y ahí quedamos todos en un limbo, no se volvió a hablar mucho del tema, había un silencio alrededor, mucho dolor y a mí me cambió completamente el rumbo, la vida. Yo creo que tardé muchos años en poder asimilar todo lo que había pasado.

Después de todo lo vivido, ¿cree que la paz de Colombia es posible?

Sí, creemos ciertamente que es posible, si no, no nos meteríamos en esto (la política). Si creyéramos que es un imposible ya habríamos abandonado los barcos hace muchísimo tiempo (...) Creo que las movilizaciones que vimos el año pasado son prueba de ello, de una sociedad que no tiene miedo, de una generación que se cuestiona y que cuestiona su pasado, su historia, y que por lo tanto se niega al futuro que nos quieren imponer, que está cuestionando muy fuertemente lo que está pasando en el país.

Cuando uno ve esa generación dice es posible, y si los jóvenes salen a la calle de manera multitudinaria, imposible que nosotros no tengamos la capacidad para salir con ellos para proponer soluciones y para alzar nuestra voz, para abrir el camino para que ellos también puedan llegar a los escenarios de representación.

Por Jaime Ortega Carrascal, EFE