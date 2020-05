Mi perfilamiento fue una intervención al corazón de la presidencia: embajador Jorge Eastman

De igual forma, el diplomático señaló que su perfilamiento es "estupido y hasta infantil", teniendo en cuenta la información que fue recolectada de él y de su familia.

"Los personaje que hicieron eso, tengo la sospecha de que fueron tan estúpidos para que hayan investigado a mi padre que tiene el mismo nombre, porque algunos de los personajes que aparecen allí reseñados con los que yo me comunicaba, parecen es más contemporáneos de mi padre", dijo Eastman.

El ex secretario general de la Presidencia aseguró que "entonces hay que mirar también en la perspectiva de que por lo menos este perfilamiento que aparece en mi caso y en el de otras personas, es realmente de un nivel infantil y creo que hasta ridículo".

Le puede interesar: Periodistas exigen explicaciones del Gobierno por el nuevo caso de "chuzadas"

El funcionario aseguró que este nuevo escándalo de "chuzadas" y seguimientos ilegales, debe conducir a que se adelante una reforma estructural a inteligencia militar.

"La inteligencia militar no debe meterse en eso. Eso no tiene nada que ver con a inteligencia militar, eso son cosas que trabajan oficinas de relaciones públicas y la carpeta que por lo menos estaban haciéndole el a Jorge Mario Eastman me parece realmente ridícula", señaló.

No obstante, Jorge Mario Eastman manifestó que tiene confianza en la actual cúpula militar, tras asegurar que cree más en la teoría del manzano sano y no en la de las manzanas podridas.

"Yo no creo en la teoría de las manzanas podridas, lo que si creo en es la necesidad de que el manzano sea sano y para eso sí creo que lo fundamental es que el liderazgo en el Ejército, en la cúpula militar, le ofrezca a uno un liderazgo totalmente transparente, responsivo a la opinión pública y que uno pueda darle toda la credibilidad", concluyó.