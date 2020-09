El expresidente Juan Manuel Santos reveló este miércoles que recibió una llamada "de Washington" en la que advirtieron que aparentemente voceros del Gobierno del presidente Iván Duque están llamando para ofrecer ayuda a la campaña reeleccionista del mandatario de ese país, Donald Trump.

El exmandatario colombiano y premio Nobel de Paz indicó que en dicha llamada le manifestaron que ese acto es ilegal y que genera una reacción del Partido Demócrata estadounidense.

"Hay un aspecto que a mí me preocupa enormemente, porque me han llamado de Washington y me han dicho 'usted que es fue el arquitecto de la política bipartidista, hay voceros de Gobierno actual de Colombia que están llamando a la campaña de Trump a ver cómo pueden ayudar", indicó el expresidente Santos durante un conversatorio con la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) sobre su libro "Un mensaje optimista para un mundo en crisis" (Planeta).

Santos agregó que "eso es muy grave, porque no solamente es ilegal sino que eso genera una reacción del partido demócrata que ya sabe que eso sucede y rompe la política bipartidista",

Santos afirmó que estos hechos generan un fuerte impacto en América Latina por la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que lo está imponiendo el Gobierno de los Estados Unidos con el beneplácito del Ejecutivo colombiano.

"La imposición de un candidato americano en el BID por parte de Estados Unidos, con la ayuda de Colombia, está generando unas grietas no solamente de largo plazo con una institución que vamos a necesitar todos, precisamente después de la pandemia, porque vamos a necesitar mucha financiación sino en Estados Unidos", señaló el Nobel colombiano.

Las elecciones para la presidencia de los Estados Unidos serán este 4 de noviembre.