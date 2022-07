“Mientras respire, seguiré firme en mis ideas”: Piedad Córdoba tras su posesión como senadora

La senadora Piedad Córdoba luego de su posesión publicó en su cuenta de Twitter un documento de cuatro páginas con el cual comparte “unas breves y sentidas palabras con las que inicia su actividad legislativa”.

El documento inicia con lo siguiente: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando”.

“Hoy repito con la poetisa argentina María Elena Walsh sus versos inmortalizados por la negra Mercedes Sosa”, precisó la congresista.

La senadora Piedad Córdoba dijo que “los avatares del destino y la sistemática persecución política en mi contra lograron socavar mi salud en el último tiempo, pero no han logrado quitarme ni la vida ni mis convicciones. Y mientras respire seguiré firme en mis ideas por las que he luchado desde hace casi 50 años: la democracia y la paz”.

Aseguró que “vuelvo como sobreviviente, no solo de la enfermedad y la muerte, sino como sobreviviente de un régimen antidemocrático que gracias a nuestra elección como fuerza mayoritaria en el parlamento, y al triunfo de la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez empieza a desmoronarse”.

“Vuelvo al Senado de la República luego que hace 12 años un inquisidor ultraconservador me cercenara irregularmente mis derechos políticos”, añadió.

Precisó que en esta ocasión ya no llega a hacer oposición sino a legislar de la mano del Pacto Histórico. “Las y los de siempre cuenten conmigo para rato, mientras respire, tendrán Piedad. Las nuevas generaciones sientan que volvió La Negra”, indicó en el documento.

Piedad Córdoba, quien tomó posesión como senadora este domingo 24 de julio desde una clínica de Medellín donde es atendida por problemas de salud, en la carta expuso que “retorno al Congreso un 24 de julio, día de natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar y día en que en 1823 se sellara la plena independencia de la Gran Colombia, cuando un mulato guajiro llamado José Prudencio Padilla derrotara a la otrora armada invencible española en la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. No son coincidencias”.

Añadió que “llego al parlamento colombiano a seguir luchando por la hermandad sin fronteras y la integración de los pueblos de nuestro continente. Quiero que pare cualquier enfrentamiento entre pueblos hermanos y seguir trabajando por la paz y el respeto mutuo entre Colombia, Venezuela y todos los pueblos de nuestra América”.

Finalmente señaló que radicará 12 proyectos legislativos para iniciar su gestión como congresista.