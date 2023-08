Miguel Ángel Del Río denunciará a Agmeth Escaf ante la Corte Suprema de Justicia

El abogado Miguel Ángel Del Río arremetió, a atrevs de sus redes sociales, contra el congresista Agmeth Escaf, y anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justcia para denunciar al representante a la camara del Atlántico po señalarlo de supuestamenet haber entregado 500 millones de pesos para la campaña presidencial de la Colombia Humana en el Atlántico.

El jurista tildó al congesista de ser 'un actor mediocre', luego de los señalamientos que realizó el representante de la cámara en su cuenta de twiter.

"Denunciaré al Reprentante Agmeth Escaf ante la Corte Suprema de Justicia para que sostenga que yo ofrecí 500 millones a la campaña en el Atlántico y aporte las pruebas de eso", agregó en su cuenta de Twitter.

"En el camino de mi vida he levantado odios en todas las vertientes. He sacrificado a mi familia quien tuvo que salir del país. He decidido quedarme sólo para defender lo que creo. Cada semana aparece un nuevo ataque falso. Ahora un actor mediocre que se ganó una curul en una rifa", dijo Del Río.

Esta respuesta hace referencia a que el congresista Agmeth Escaf afirmó que Nicolás Petro le pidió dinero para la campaña de la Colombia Humana en el Atlántico y, además, involucró al abogado Miguel Ángel del Río.

"Pero Nicolás no estaba de acuerdo. Ni Máximo. Ni Colombia Humana Atlántico. Ellos seguían porfiando. Un día, intentando limar asperezas y acercarme, Nicolás me hizo la siguiente pregunta: "¿cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones de pesos", dijo Escaf.

"Ya se imaginarán como quedé. Literalmente frío y de una pieza. Yo no tenía ni un peso. Y así se lo hice saber a Nicolás. Y bueno, la historia ya la conocen. He sido atacado y difamado por limpio, por decente, por no tener cientos de millones para dar y repartir", indicó Escaf.

De igual manera, insistió que el reconocido abogado del Río, era el más opcionado de encabezar la lista a la Cámara por el Atlántico.

"El candidato de Nicolás Petro, de Máximo Noriega, de Armando Benedetti y demás figuras políticas del Pacto en el Atlántico era sin duda alguna Miguel Ángel del Río. Intentaron de todas las maneras imponerlo a pesar que al señor Del Río el pueblo atlanticense no lo conocía", señaló Escaf.

"En otro momento, e intentando mantener su compromiso con Miguel Ángel, Nicolás me salió con otra perla. Quiso convencerme para que le dijera a Petro que yo prefería ser senador, que me diera el puesto de Benedetti en la lista. Yo le contesté: dile tú eso a tu papá, yo no lo haré", dijo Escaf.

En las redes sociales, varios usuarios han señalado que la colaición de partidos Pacto Histórico está bastante dividida.