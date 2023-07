Miguel Polo Polo quedó captado viendo fotos en discurso de Petro

De inmediato, la imagen se popularizó en redes sociales y fue criticado por dicha actitud, pues para muchos internautas no fue la más apropiada.

En la fotografía se puede ver al representante Miguel Polo Polo mirando en su celular una fotografía de él, mientras la editaba. Aparentemente, esta fue tomada ese mismo día, pues tiene el mismo traje gris que tenía en el recinto.

De interés: "Nunca había visto tantos aficionados juntos", Armando Benedetti sobre el Congreso

Las redes no fueron indulgentes y decidieron hacer memes y bromas al respecto, entre las que se destacan algunas con la edición de la foto del ‘Negro del WhatsApp’, similitudes con Apu de Los Simpson, entre otros.

Al respecto, la influencer política Lalis no dejó pasar el momento y lanzó fuertes críticas hacia la actitud del representante. "Con razón la oposición no pasa de insultos, discursos escuetos y violentos, sí cuando el presidente estaba en cátedra académica se dedican a editar fotos. Bueno, tal vez es que no podían entender lo que decía, mucho para ellos", destacó la generadora de contenido. ​