Este domingo las redes sociales marcaron entre sus tendencias 'UribismoUnidoPorEl22', un numeral a través del cual los seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) decidieron 'rebelarse' ante lo que consideran "exceso de confianza" para conseguir permanecer en el poder en el próximo cuatrenio.

A través del numeral, se difundió una carta, firmada por la militancia, en la que se afirma: "A pocos meses para las elecciones hemos llegado al punto de sentirnos confiados en poder derrotar sin dificultad al candidato que llevaría a Colombia a su destrucción".

La comunicación, que ha sido replicada por miles de usuarios de las redes sociales, no tiene un autor definido, aunque, ha contado con el apoyo de varios miembros del partido del exmandatario: el Centro Democrático.

La senadora Paloma Valencia, por ejemplo, aunque no replicó el contenido de la carta, escribió en su Twitter: " Siempre unidos y siempre firmes. Se les quiere mucho. Gracias por todo lo que hacen #Uribistas ustedes son los que hacen este partido imbatible".

Haciendo alusión al candidato a derrotar, al cual no se menciona, la carta publicada en redes señala : "Hasta el momento hemos cabalgado sobre sus errores que, por fortuna, no han sido pocos; sin embargo, no hay escenario más peligroso que ese: el exceso de confianza que trae consigo un relajamiento; y hoy, muchos, en lugar de unir, se han dedicado a dividir".

Cabe recordar que desde hace unos días se ha registrado una molestia en los seguidores y algunos precandidatos del Centro Democrático, luego de que varios congresistas de la bancada uribista manifestaran públicamente su apoyo al precandidato Óscar Iván Zuluaga.

Al respecto un usuario de Twitter, que publicó las fotografías de varios precandidatos escribió: " Ya pasaron aquellos días en que a nosotros nos imponían un candidato, por eso nos extraña que algunos congresistas publique un listado queriendo favorecer a un candidato, no señores eso no es así, hoy la militancia que es quien pone los votos es quien escoge".

De otra parte, la comunicación anuncia que la militancia se rebela a las imposiciones: "Nos rebelamos contra los que piensan que derrotar a esa amenaza socialista solo es cuestión de acuerdos y de imposiciones desconectadas de la ciudadanía. También nos rebelamos contra las barras bravas de los candidatos que están empeñadas en destruir a los demás".

Finalmente, el texto insiste, tal y como lo escribieron varios usuarios de Twitter, en la unidad para conseguir el triunfo en las elecciones de 2022.



"Por esto debemos estar unidos y rechazar todo intento de fragmentarnos y de distraer nuestro verdadero propósito que se llama Colombia", remata la comunicación.