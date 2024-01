Militantes del Pacto Histórico enfrentados por pérdida de la sede de los Panamericanos  

La decisión de Panam Sports de descartar a Barranquilla como la sede de los Juegos Panamericanos 2027 por los “innumerables incumplimientos del Gobierno Nacional”, ha generado críticas desde todos los sectores políticos del país.

Una de las reacciones que más llamó la atención fue la del representante del Pacto Histórico por el Atlántico Agmeth Escaf, que pese a ser uno de los escuderos del presidente, Gustavo Petro, arremetió contra el mandatario asegurando que se trató de una “negligencia” que le causa un “daño inconmensurable” a Barranquilla.

El primero en responderle al congresista del Atlántico, fue el exsenador Gustavo Bolívar, quien ya ha protagonizado varios enfrentamientos en redes sociales con Escaf.

“Cría cuervos y te sacarán los ojos”, fue la corta frase con la que Bolívar insinuó que el representante a la Cámara había traicionado al jefe de Estado, pues fue quien lo impulsó para llegar al Congreso de la República.

Escaf replicó por medio de su cuenta en X afirmando que “ya te estabas demorando @GustavoBolivar. No me extrañaría que empezara tu bodega a atacarme nuevamente. Mi lealtad con @petrogustavo ha sido a prueba de todo, hasta de gente como tú del mismo Pacto que ha intentado desprestigiarme desde el día uno sin ninguna razón. Ahí he estado firme con él siempre”.

A la discusión se sumó la exdirectora del Departamento de Prosperidad Social Cielo Rusinque, quien cuestionó al representante a la Cámara sobre su “mensaje errado”.

“Me parecen lamentables los enfrentamientos entre quienes le apostamos a un mismo proyecto (...). La lealtad no consiste en aplaudir todo por supuesto, pero unirse a los reclamos públicos al gobierno implicaría creo yo informarse al menos mejor o como mínimo a la hora de juzgar tener algo de ponderación. Así no es, como tú dices, así no es”, escribió la exfuncionaria por medio de su cuenta de X.

Otros congresistas de la bancada del Gobierno han salido en defensa del presidente, Gustavo Petro, incluso algunas como María Fernanda Carrascal han sugerido que la responsabilidad recae sobre el exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo que “se dejó quitar la sede de los Juegos Panamericanos por falta de pago. Y pensar que el exalcalde charista quería a la F1 en Barranquilla”.

Por su parte, el representante Alejandro Ocampo aseguró que “la designación de Barranquilla tiene gato encerrado. La asamblea de los juegos panamericanos no la eligió, la designó el comité ejecutivo de la organización y luego de designarla; resulta que el “honor” que de haber sido elegida por el comité ejecutivo, cuesta la bobadita de 20 millones de dólares”.