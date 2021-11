¿A Millonarios llegará Santa Fe?: Juan Carlos Echeverry sobre posible alianza con Centro Democrático

En ese sentido, dijo que para marzo la Coalición de la Experiencia "va sola y sin el apoyo del Centro Democrático", mientras agregó que se está preparando para ganar las elecciones en esa consulta interna.

"Me parece a mí que para poder sacar el país al otro lado, se necesitan por lo menos tener 12 millones de votos y por eso hemos invitado incluso Alejandro Gaviria, quien nos dio un portazo en la cara. Aquí la clave es no jalarle al fundamentalismo, alejarnos de las ideologías, porque las soluciones son buenas o malas y no derecha o izquierda", aseguró.

Sin embargo, señaló que no descarta alianzas con quién respete la democracia y advirtió que hay candidatos que quieren estar por cuatro o cinco gobiernos.

Explicando que algunos de los candidatos a la Presidencia podrían estar afectando la libre opinión, el buen manejo de la economía, la ética en el manejo de los recursos públicos y el foco en los más pobres del país.

"De aquí a marzo yo creo que nosotros vamos a estar tratando de ser los mejores competidores, esa es la consigna", concluyó.