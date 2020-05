Minagricultura y presidente de Finagro se defienden de acusaciones por irregularidades en créditos

El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea y el presidente de Finagro, Dairo Estrada, se defendieron en el Congreso de la República, de las acusaciones por posibles irregularidades en la destinación de créditos para el sector agropecuario, en medio de la emergencia sanitaria por la propagación de la COVID-19.

El presidente de Finagro señaló que la Fiscalía General de la Nación aún no lo ha notificado sobre el inicio de alguna investigación a esa entidad.

En contexto: Sede de Finagro, inspeccionada en investigación que salpica a Minagricultura

"Yo les anuncio que a mí no me ha llegado nada, de hecho nosotros estamos respetando la pandemia y en estos momentos no tenemos a nadie en las oficinas de Finagro, no nos ha llegado ninguna comunicación oficial, me imagino que la Fiscalía estará haciendo una comunicación directa con nosotros", señaló Dairo Estrada.