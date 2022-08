Minciencia designado enfrentó demanda por no cumplir con requisitos para un cargo en Colciencias

RCN Mundo conoció algunos documentos que demuestran que el nuevo ministro de Ciencia, fue objeto de una demanda de nulidad de su cargo cuando fue designado como Gestor de Ciencia y Tecnología en Colciencias en enero del 2020, según el demandante, por el no cumplimiento de los requisitos legales para validar las certificaciones expedidas en el exterior y el no cumplimiento de los requisitos legales para desempeñar el cargo, por parte del doctor Luna Tapia.

En atención a dicha demanda, que fue radicada en la Oficina de Control Interno, se emitió un oficio por parte del Minciencias, con fecha del 30 de marzo, en el que informan los hallazgos y el plan de mejora propuesto, indicando que efectivamente tras una revisión exhaustiva de los documentos presentados por Luna Tapia no se cumple con los requisitos legales exigidos para validar las certificaciones expedidas en el exterior.

Asimismo, el oficio señala que “el funcionario Luis Arturo Luna Tapia, está vinculado por libre nombramiento y remoción en el cargo de Gestor en Ciencia y Tecnología por cuanto el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales que se encontraba vigente al momento de la vinculación, era la Resolución No. 1182 de 2016 que establecía como requisitos, título profesional, posgrado en especialización y treinta y seis 36 meses de experiencia profesional relacionada. Dentro del expediente que reposa en el Ministerio, se revisó la hoja de vida de la Función Pública, el formato de Verificación de estudios, experiencia y conocimientos y los documentos presentados como sustento de la experiencia”.

El documento agrega punto por punto en la hoja de vida de la función pública presentada, se relacionan ocho instituciones en las que ha laborado, sin embargo, solo se encuentran documentadas tres de ellas.

De igual forma, se hace referencia que, “respecto de la certificación expedida por University of Tennesse Science Center, se precisa que en principio la certificación no tiene fecha de expedición, y que, de acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores, este documento para ser validado en Colombia debe estar legalizado, apostillado y traducido oficialmente al castellano, situación que no se vio reflejada en la certificación emitida”.

Ante esto, el Minciencias determinó que el doctor Luna Tapia no cumplía con los requisitos establecidos para ostentar el cargo.

Este es el memorando que referencia el caso: